Die Schlütersche gewinnt Ausschreibung der IHK Hannover

Hannover (ots) - Die Schlütersche Mediengruppe übernimmt ab 2025 die

verlegerische Betreuung des IHK-Magazins "Niedersächsische Wirtschaft". Ein

umfassender Relaunch der Publikation sowie ein neues Webmagazin stehen ebenfalls

auf dem Plan.



Die Schlütersche Mediengruppe wird ab Januar 2025 die verlegerische Betreuung

des Magazins "Niedersächsische Wirtschaft" der IHK Hannover übernehmen. In

diesem Zuge ist ein umfassender Relaunch der renommierten Wirtschaftszeitschrift

geplant. Zudem wird das Webmagazin der Publikation in Zusammenarbeit mit der

Digitalagentur The Digital Architects, die ebenfalls zur der Schlüterschen

Mediengruppe gehört, komplett neu aufgesetzt, um den digitalen Ansprüchen der

Leserschaft noch besser gerecht zu werden.







nur etwas mehr als ein Kilometer, doch in den unternehmerischen Werten liegen

die IHK Hannover und die Schlütersche Mediengruppe noch näher zusammen. Die

intensive Vorbereitung auf dieses Projekt hat unser gemeinsames Verständnis für

Qualität und Regionalität noch einmal deutlich hervorgehoben. Wir sind stolz

darauf, die IHK Hannover in den nächsten Jahren als verlässlicher Partner mit

unserer Expertise unterstützen zu dürfen und freuen uns sehr auf die

Zusammenarbeit."



Die Schlütersche, eines der ältesten Unternehmen Hannovers, bringt

jahrhundertealte Tradition und moderne B2B-Expertise zusammen. Seit 277 Jahren

steht sie für Nähe zum Mittelstand, Verlässlichkeit und Innovationskraft. Seit

2004 ist das Medienhaus zudem erfolgreicher Herausgeber der IHK-Zeitschriften

"Oldenburgische Wirtschaft" und "Wirtschaft Ostfriesland & Papenburg", was ihre

umfassende Erfahrung im Bereich Corporate Publishing belegt.



Stefan Noort, Leiter Kommunikation bei der IHK Hannover: "Mit dem IHK-Magazin

Niedersächsische Wirtschaft werden wir ab 2025 den Fokus noch stärker auf das

Thema Nachhaltigkeit bei der Printausgabe und auf den Ausbau des Webmagazins als

Informationsplattform für unsere Mitgliedsunternehmen legen. Auf diesem Weg

begleitet uns mit der Schlüterschen künftig eine neue starke Partnerin aus

Hannover, die ihre umfassenden regionalen Kompetenzen und mediale Erfahrung in

die Weiterentwicklung unseres IHK-Magazin einbringen kann."



Der Relaunch des Magazins wird sowohl eine Modernisierung des Designs als auch

der Inhalte beinhalten, um den Leser:innen eine zeitgemäße und informative

Plattform zu bieten. Das neue Webmagazin wird in Kooperation mit der

Digitalagentur The Digital Architects realisiert und mit der unternehmenseigenen

all-in-one Marketinglösung COCO aufgesetzt. COCO steht für Communication Cockpit

und bündelt wichtige Marketing-Kanäle und -Funktionen leicht bedienbar und



