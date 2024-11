Arbeitsmigration - Die Lösung für das Handwerk? Experte verrät, wie viel Potenzial Fachkräfte aus dem Ausland haben (FOTO)

Hannover (ots) - Der Fachkräftemangel im Handwerk erreicht alarmierende Ausmaße:

Mehr als 630.000 Fachkräfte fehlen quer durch alle Gewerke. Immer mehr

Unternehmen stellen sich daher die Frage, ob die Lösung in der Arbeitsmigration

liegt. Besonders deutsche Handwerksunternehmen zeigen sich offen, qualifizierte

Arbeitskräfte aus dem Ausland zu beschäftigen, stoßen jedoch auf bürokratische

Hürden.



"Neben dem Papierkram unterschätzen einige Unternehmen allerdings auch die

Einarbeitung und Integration der Arbeitskräfte - damit das Fachkräfteproblem

langfristig gelöst werden kann, müssen die Mitarbeiter sich im Unternehmen

wohlfühlen und dort bleiben wollen", erklärt Alexander Thieme. Er berät

deutschlandweit über 500 Handwerksunternehmen und weiß, wie Mitarbeiter wirklich

gewonnen werden. Nachfolgend verrät er, wie viel Potenzial Fachkräfte aus dem

Ausland wirklich haben.





Das Fundament zur Integration von ausländischen FachkräftenZur erfolgreichen Integration ausländischer Fachkräfte gibt es grundlegend dreiwichtige Aspekte zu beachten: Damit die Zusammenarbeit zwischen einem deutschenBetrieb und einem Mitarbeiter aus dem Ausland gelingt, sollte dieser diegleichen beruflichen Fähigkeiten wie die deutschen Kollegen besitzen. Bei derWahl der Fachkraft ist außerdem die Mentalität entscheidend. Denn dieArbeitsmoral spielt eine entscheidende Rolle für die Eingliederung in dasArbeitsumfeld. Nicht zuletzt sollten Unternehmen auch die anfänglicheSprachbarriere berücksichtigen. Wichtig ist, den Fachkräften aus dem Auslandeine Möglichkeit zu geben, die deutsche Sprache zu erlernen - immer angepasst andas Niveau, das erforderlich ist. Diese Faktoren bilden das Fundament für eineerfolgreiche Integration von Fachkräften aus dem Ausland in den deutschenHandwerkssektor.Mitarbeiter erfolgreich in den Betrieb einbindenEs lässt sich dabei feststellen, dass - entgegen der Vorstellung vieler - dieArbeitsmoral von Zuwanderern sehr hoch ist. In dieser Hinsicht bestehen in derRegel keine großen Bedenken. Vielmehr zeichnen sich viele ausländischeFachkräfte durch eine ausgeprägte "Macher"-Mentalität aus - sie zeigen großesEngagement und Einsatzbereitschaft. Die zentrale Herausforderung besteht darin,diese positive Arbeitsmoral zu kanalisieren sowie sprachliche und fachlicheHürden erfolgreich zu überwinden, um das volle Potenzial dieser Arbeitskräftefür den deutschen Arbeitsmarkt nutzbar zu machen.Wie auch bei deutschen Auszubildenden oder Mitarbeitern, die neu in einemBetrieb starten, stellt die Einarbeitung einen entscheidenden Schritt dar.Gerade, wenn es sich um Fachkräfte aus dem Ausland handelt, ist dabei wichtig,