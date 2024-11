Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2024 / Wirtschaftsleistung um 0,1 % höher als im Vorquartal

WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2024



+0,1 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



+0,1 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



-0,3 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2024 gegenüber dem 2. Quartal2024 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,1 % gestiegen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fiel das Wirtschaftswachstumdamit um 0,1 Prozentpunkte schwächer aus als in der Schnellmeldung vom 30.Oktober 2024 berichtet. Im 2. Quartal war die Wirtschaftsleistung um 0,3 %zurückgegangen, nachdem sie im 1. Quartal noch leicht gestiegen war (+0,2 %).Nach dieser insgesamt verhaltenen Entwicklung in der ersten Jahreshälfte startetdie deutsche Wirtschaft mit einem kleinen Plus in das zweite Halbjahr 2024.Konsumausgaben im Vergleich zum Vorquartal gewachsen, Exporte deutlich im MinusNach dem Rückgang im 2. Quartal 2024 stiegen die preis-, saison- undkalenderbereinigten privaten Konsumausgaben im 3. Quartal 2024 um 0,3 %gegenüber dem Vorquartal an. So gaben die Verbraucherinnen und Verbraucher unteranderem mehr für Verbrauchsgüter aus, beispielsweise für Nahrungsmittel undGetränke. Auch der Staatskonsum legte mit +0,4 % gegenüber dem Vorquartal zu.Insgesamt nahmen die Konsumausgaben gegenüber dem 2. Quartal 2024 um 0,3 % zu.Leicht negative Impulse kamen dagegen von den Investitionen: In Ausrüstungen -also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - wurde im 3. Quartal 2024preis-, saison- und kalenderbereinigt 0,2 %, in Bauten 0,3 % weniger investiertals im Vorquartal. Sowohl die Bau-, als auch die Ausrüstungsinvestitionen warenschon im 2. Quartal 2024 zurückgegangen, das Minus war mit -2,2 %beziehungsweise -3,4 % jedoch deutlich größer gewesen.Die Entwicklungen im Außenhandel zeigten sich im 3. Quartal 2024 zweigeteilt: Sowurden preis-, saison- und kalenderbereinigt 1,9 % weniger Waren undDienstleistungen exportiert als im 2. Quartal 2024, wobei insbesondere dieWarenexporte deutlich abnahmen (-2,4 %). Demgegenüber stiegen die Importe vonWaren und Dienstleistungen leicht um 0,2 % an, was insbesondere auf zunehmendeWarenimporte zurückzuführen ist (+1,3 %).Bruttowertschöpfung in den meisten Bereichen im MinusDie preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war im 3. Quartal2024 insgesamt um 0,2 % niedriger als im 2. Quartal 2024. Die stärkstenRückgänge waren im Verarbeitenden Gewerbe (-1,4 %) und im Baugewerbe (-1,2 %) zuverzeichnen. Insbesondere beim Maschinenbau und der Herstellung von chemischen