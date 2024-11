WARBURG RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group von 40 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erträge aus den Wachstumsinvestitionen des Medienkonzerns seien enttäuschend, schrieb Analyst Jörg Frey in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung schwacher Neunmonatszahlen und des gesenkten Umsatzausblicks. Er kappte seine Schätzungen. Er hebt aber die immer noch hohe Dividendenrendite von 10 Prozent hervor. Die Bullen hätten bereits das Handtuch geworfen, so Frey./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 24,15EUR auf Tradegate (22. November 2024, 10:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Frey

Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m