Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 86 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Outperform" belassen. Eine Leitplanke von Trumps Wirtschaftspolitik würden "wunderschöne Zölle", schrieb Analyst Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur europäischen Autobranche. Sie würden spürbar, aber nicht erdrückend. Insgesamt sei nur ein überschaubarer Umsatzanteil deutscher Hersteller von 10 bis 15 Prozent von Zöllen betroffen. Und wenig zu hören sei bislang über die Gegenrechnung mit Exporten. BMW exportiere beispielsweise mehr aus den USA als sie einführten. Letztlich bleibe die Höhe der Zölle noch die große Unbekannte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 00:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2024 / 05:10 / UTC