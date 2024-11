US-Senatorin Lummis fordert Bitcoin-Reserve

Die Idee basiert auf der Annahme, dass Bitcoin weiterhin hohe Renditen wie seit seiner Einführung im Jahr 2009 erzielen wird. Die Kryptowährung bewegt sich in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar :

Lummis, eine langjährige Bitcoin-Befürworterin, argumentiert in einem Interview mit CNBC, dass die USA von einer Bitcoin-Reserve profitieren könnten. Ihrer Ansicht nach könnte dies die Stellung des US-Dollars als weltweite Reservewährung stärken und langfristig zur Reduzierung der Schuldenlast der Vereinigten Staaten beitragen.

Lummis betonte, dass die Regierung keine neuen Schulden aufnehmen müsse, um Bitcoin zu erwerben. Stattdessen könnten bestehende Goldreserven genutzt werden. "Wir haben Reserven bei unseren 12 Federal Reserve Banken, einschließlich Goldzertifikaten, die derzeit zu ihrem historischen Wert aus den 1970er Jahren in den Büchern stehen. Wenn wir diese zum Marktwert eintauschen und in Bitcoin investieren, könnten wir eine Reserve aufbauen, ohne neue US-Dollars zu schaffen", so die Senatorin.

Der designierte Präsident Donald Trump zeigte sich ebenfalls Bitcoin-freundlich. Auf einer Konferenz im Juli kündigte er an, eine nationale Bitcoin-Reserve schaffen zu wollen, um die USA zur "Krypto-Hauptstadt des Planeten" zu machen.

Ein solcher Schritt würde die aktuellen Bitcoin-Bestände der US-Regierung, die aus beschlagnahmten Vermögenswerten stammen und etwa 203.000 Einheiten umfassen, erheblich ausweiten.

Parallel dazu arbeiten Lummis und ihre demokratische Kollegin Kirsten Gillibrand an einem rechtlichen Rahmen für digitale Vermögenswerte, der Anfang 2025 verabschiedet werden könnte. Ziel ist es, klare Regeln für Kryptowährungen wie Bitcoin und Stablecoins zu schaffen und die USA als Vorreiter im Bereich digitaler Finanztechnologien zu positionieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

