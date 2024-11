Hauck Aufhäuser IB hebt Secunet auf 'Buy' - Ziel 123 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Secunet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 102 auf 123 Euro angehoben. Die Telefonkonferenz in der Vorwoche habe seine ärgste Sorge um eine Verzögerung in der Zulassung der SINA-Cloud (Sichere Inter-Netzwerk-Architektur) durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zerstreut, schrieb Analyst Finn Kemper in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Sie werde ein "Gamechanger"./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 08:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2024 / 08:28 / MEZ