Einer der zentralen Gründe für die Rally von Bitcoin ist die Hoffnung, dass Trump Bitcoin als Reservewährung einführen wird - ist das realistisch, oder doch eher einer der dümmsten Ideen in der Geschichte der USA? Letzteres - was aber nicht ausschließt, dass Trump es dennoch versuchen wird. Das aber wäre aus mehreren Gründen unklug: erstens können nur die USA die Weltleitwährung drucken - und würde mit der völlig überflüssigen Einführung einer Reservewährung zeigen, dass man selber nicht mehr an den Dollar glaubt! Neben dem Militär ist der Dollar das Machtmittel schlechthin - das man damit schwächen würde. Hinzu kommt: derzeit beträgt die Geldmenge M2 in den USA 21.000 Milliarden Dollar (21 Billionen). Bitcoin ist bei einem Preis von 100.000 gerade einmal 1,9 Billionen wert, es werden nur noch knapp über eine Millionen Bitcoin gemint (5%). Selbst wenn die US-Regierung also die Hälfte aller Bitcoin-Bestände aufkaufen würde, wäre das weiter völlig unbedeutend gegenüber dem Dollar-Volumen..

Hinweise aus Video:

1. Mein düsteres Szenario für die deutsche Wirtschaft in 2025

2. US-Sanktionen gegen Gazprombank: Wer sind die Verlierer?

Das Video "Trump: Bitcoin als Reservewährung - dümmste Idee der US-Geschichte?" sehen Sie hier..