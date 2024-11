Aktienrückkäufe versetzen PVA Tepla neuen Erholungsschub

dlg schrieb 13.06.24, 17:57

Pescados, was bringen denn solche unkonstruktiven und sinnbefreiten Kommentare? Diesen Satz kannst Du in 124.912 Foren von Wallstreet-Online schreiben und er hätte seine/keine Berechtigung. Völlig generisch, ohne Bezug zur Aktie und zeigt eigentlich nur, dass auf Deiner Seite wenig Interesse an einer konstruktiven Diskussion vorhanden ist.