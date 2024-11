China-Aktien brechen ein!

Der Festland-Benchmark CSI 300 Index brach um 3,1 Prozent ein, so stark wie seit dem 9. Oktober nicht mehr. Der Hang Seng China Enterprises Index für in Hongkong gehandelte chinesische Aktien verlor 2,1 Prozent und beendete damit die zweite Woche in Folge mit Verlusten. Der Hang Seng Tech Index stürzte weitere 2,6 Prozent in einen technischen Bärenmarkt ab.

Der Einbruch weitet die Talfahrt des Marktes seit seinem Höchststand im Oktober aus und unterstreicht die wachsende Frustration über das Tempo der Einführung von Pekings fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen und die Beunruhigung über eine mögliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China.