Dithmarschen zu Northvolt - Lage nicht dramatisch Der Kreis Dithmarschen sieht die Lage bei Northvolt als nicht dramatisch für den Bau der Batteriefabrik bei Heide an. Die Firma befinde sich nun in den USA in einem Sanierungsprozess, sagte eine Sprecherin. Für den Standort in Heide ändere sich …