Warburg Research senkt Ziel für RTL auf 34 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group von 40 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erträge aus den Wachstumsinvestitionen des Medienkonzerns seien enttäuschend, schrieb Analyst Jörg Frey in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung schwacher Neunmonatszahlen und des gesenkten Umsatzausblicks. Er kappte seine Schätzungen. Er hebt aber die immer noch hohe Dividendenrendite von 10 Prozent hervor. Die Bullen hätten bereits das Handtuch geworfen, so Frey./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ