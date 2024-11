KryptoGO unterstützt Unternehmen mit sofort einsatzfähiger Wallet-Technologie

TAIPEI, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- KryptoGO, ein führender Anbieter von Web3-Infrastrukturen, bietet eine innovative Wallet-Lösung an, mit der Unternehmen sichere und stabile Krypto-Zahlungsdienste anbieten können, ohne dass eine kostspielige interne Entwicklung erforderlich ist. Mit seinem Wallet as a Service (WaaS) ermöglicht KryptoGO Unternehmen die schnelle Integration effizienter und kostengünstiger Krypto-Zahlungslösungen, während sie sich auf ihre Geschäftsabläufe konzentrieren.

Die Entwicklung einer sicheren Multi-Chain-Krypto-Wallet von Grund auf stellt eine große Herausforderung dar. Hierzu gehören umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, die Aufrechterhaltung schneller und zuverlässiger Transaktionsgeschwindigkeiten sowie die Kontrolle der Entwicklungs- und Betriebskosten. Eine kürzlich durchgeführte weltweite PwC-Umfrage unter Geschäftsführern hat gezeigt, dass Sicherheitsbedenken, Fragen zu regulatorischen Aspekten und betriebliche Komplexität die wesentlichen Hindernisse für die Einführung von Lösungen für digitale Vermögenswerte sind. Darüber hinaus besagt der Bericht von Coinbase, dass 87 % der Fortune-500-Führungskräfte das Fehlen klarer Vorschriften als starkes Hindernis für ihre Investitionen in digitale Vermögenswerte anführen. WaaS von KryptoGO löst diese Probleme, indem es einen White-Label-Wallet-Service anbietet, den Unternehmen einfach integrieren können und der eine hohe Leistung und Compliance gewährleistet.

Wettbewerbsvorteil: Geschwindigkeit und Kostenkontrolle

KryptoGO hat die Transaktionsgeschwindigkeit optimiert und die Kosten durch umfangreiche Benchmarking- und Leistungsbewertungen minimiert. Auf der TRON-Blockchain liefert KryptoGO Transaktionsbenachrichtigungen innerhalb von 1,2 Sekunden und reduziert die Transaktionsgebühren im Vergleich zu anderen Wallets um mindestens 20 %. Diese Vorteile ergeben sich aus der Expertise des Teams in der Blockchain-Entwicklung und der Optimierung des Datenindexes, wodurch schnellere, effizientere und zuverlässigere Transaktionen gewährleistet werden.

Erfolgsgeschichte: Ocean Wallet

Einer der bemerkenswerten Erfolge von KryptoGO bei anpassbaren White-Label-Wallet-Lösungen ist Ocean Wallet. In weniger als zwei Monaten konnte Ocean Wallet eine voll funktionsfähige, wettbewerbsfähige Krypto-Wallet-App auf den Markt bringen, ohne einen Entwickler einstellen zu müssen. Mit der flexiblen Lösung von KryptoGO war Ocean Wallet in der Lage, seine Funktionen an die spezifischen Bedürfnisse seiner Zielgruppe anzupassen – Zahlungen mit stabilen Münzen im TRON-Ökosystem. Durch die Nutzung des Know-hows von KryptoGO war Ocean Wallet in der Lage, ein nahtloses Wallet-Erlebnis mit der idealen Funktionalität zu liefern, um sein einzigartiges Geschäftsmodell zu unterstützen, einen schnellen Markteintritt zu erreichen und nahtlose Krypto-Zahlungslösungen zu den geringstmöglichen Kosten anzubieten.

Die Zukunft der Krypto-Zahlungen gestalten

Für Unternehmen, die schnell und effizient ins Web3 einsteigen wollen, ist eine anpassbare Wallet-Lösung der Schlüssel. Wallet as a Service von KryptoGO ermöglicht Unternehmen die Einführung von Kryptowährungen mit minimalen Entwicklungsressourcen. Wenn Sie erfahren möchten, wie KryptoGO Ihre Web3 Geschäftsanforderungen unterstützen kann, kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie www.kryptogo.com.

