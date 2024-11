Bitcoin: Novogratz warnt vor einer Korrektur – bis zu maximal dieser Marke

"Es gibt im Moment eine Menge Hebelwirkung im System. Die Krypto-Community ist bis zu den Kiemen gehebelt, und so wird es eine Korrektur geben", sagte Novogratz.

Novogratz gibt jedoch Entwarnung. Er erwarte nicht, dass Bitcoin jemals wieder unter 80.000 US-Dollar fallen werde, wo er vor der Wahl von Donald Trump stand. Er warnte davor, dass die Korrektur bei Aktien wie MicroStrategy stärker ausfallen könnte, die wie gehebelte Versionen von Bitcoin gehandelt werden.

Der Erfolg von MicroStrategy scheine einige andere Unternehmen dazu zu verleiten, die Aufnahme von Bitcoin in ihre Bilanzen zu prüfen, darunter Acurx Pharmaceuticals. "Ich persönlich würde meinen Anlegern raten, direkt Bitcoin zu kaufen, anstatt auf Titel wie MicroStrategy zu setzen", sagte Novogratz. Am Donnerstag gab Shortseller Citron Research eine neue Wette gegen die Aktie bekannt, woraufhin die Ttiel um mehr als 16 Prozent abstürzten.

Bitcoin hat sich seit der Wahl stark erholt, da der gewählte Präsident Trump und seine Regierung als krypto-freundlich angesehen werden. Vergangene Woche äußerte Novogratz eine steile These, als er prognostizierte, dass Bitcoin auf 500.000 US-Dollar ansteigen könnte, falls Trump tatsächlich eine strategische Bitcoin-Reserve einrichten sollte. Novogratz hält das allerdings für unwahrscheinlich.

Die Bitcoin-Rallye hat sich trotz eines mysteriösen Verkäufers fortgesetzt, der in den letzten Tagen Kryptowährungen abgestoßen hat, sagte Novogratz. "Es gab in der letzten Woche einen riesigen Verkäufer. Wahrscheinlich wurden dort 14 bis 15 Milliarden US-Dollar an Bitcoin verkauft."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

