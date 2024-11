Time to sell ? Buffett kloppt Apple raus – Das sagen die Analysten

Buffetts Verkaufstrend mahnt die Apple-Investoren zur Vorsicht, ähnlich wie seine früheren Käufe aufmerksam verfolgt wurden. Apple ist nach wie vor in hohem Maße von der Hardwareherstellung in China und der Lieferung von Chips durch Taiwan Semiconductor (TSM) abhängig. Interessanterweise hatte Berkshire im dritten Quartal 2022 eine Position in Taiwan Semiconductor aufgebaut, die er aber - ganz untypisch für Buffett - in den beiden folgenden Quartalen sofort wieder verkaufte. Buffett auf der Berkshire-Jahresversammlungen:

Taiwan Semiconductor ist eines der am besten geführten Unternehmen und eines der wichtigsten Unternehmen der Welt. Und ich denke, dass man das auch in 5 oder 10 oder 20 Jahren noch sagen kann. Mir gefällt der Standort nicht, und ich habe ihn neu bewertet.