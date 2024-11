Bundesrat macht Weg für Krankenhausreform frei

BrandonFlauers schrieb 22.02.24, 09:40

Die Märkte sind enttäuscht vom Ausblick. Sowohl bei FMC als auch bei der Mutter Fresenius. Man darf das meines Erachtens nicht überbewerten. Es ist schon ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Vom ehemaligen Investmentbanker Sturm der Milch und Honig in kurzer Zeit versprochen hat, hin zum "Infrastrukturmenschen" Sen. Senn ist von E.ON und Siemens gewohnt, über lange Zeiträume Dinge zu betrachten und nachhaltig zu handeln. So einen Eindruck hat er auch auf mich in den Calls gemacht.



Bei Sturm war am Ende klar ziemlich jedem war, dass er alle Prognosen nach unten reißt. Sen wird dagegen alles tun, um dieses zu verhindern vermute ich. Von daher wird man erst Ende 2024 sehen, was die neue Fresenius wirklich leisten kann. Ich traue mir die Prognose zu, dass Sen die Wende schafft. Bis der Markt es glaubt und der Kurs nachzieht wird es noch dauern vermute ich.