Palantir: CEO Karp hat in dieser Woche insgesamt 1.144.069 Aktien verkauft

Palantir-CEO Alex Karp hat in den letzten drei Monaten fast 40 Millionen Aktien für insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar verkauft. Allein in dieser Woche veräußerte er Aktien im Wert von rund 73,1 Millionen US-Dollar, wie aus einem kürzlich veröffentlichten SEC-Bericht hervorgeht. Die Transaktionen, die über mehrere Tage hinweg stattfanden, umfassten den Verkauf von Stammaktien der Klasse A auf dem freien Markt.

Am 18. November veräußerte Karp insgesamt 1.007.496 Aktien zu einem Gesamtwert von 64,4 Millionen US-Dollar. Am folgenden Tag setzte er seine Verkäufe fort und gab 98.480 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 63 US-Dollar ab, was ihm rund 6,2 Millionen US-Dollar einbrachte. Am 20. November verkaufte er weitere 38.093 Aktien zu einem Preis von 63 US-Dollar pro Aktie und erzielte damit etwa 2,4 Millionen US-Dollar.