250 Milliarden Dollar Hilfen pro Jahr

BAKU (dpa-AFX) - Auf der Weltklimakonferenz in Baku hat die Präsidentschaft in einem neuen Textentwurf vorgeschlagen, dass vor allem die Industriestaaten ihre Klimahilfen für ärmere Staaten bis 2035 auf jährlich 250 Milliarden US-Dollar aufstocken. Das wären etwa 2,5 Mal mehr, als jetzt pro Jahr an Unterstützung fließt. Klimaschützer reagierten enttäuscht. Der zweiwöchige UN-Gipfel in Aserbaidschan mit Zehntausenden Teilnehmern aus rund 200 Staaten soll am Abend enden, dürfte aber in die Verlängerung gehen.

"Mit der Faust ins Gesicht"