Baader Bank hebt Ziel für Cewe auf 126 Euro - 'Buy'

Hektensammler schrieb 22.02.24, 13:34

Und hier heißt es am 14. Februar:



"....Der Gruppen-Umsatz inkl. der im Dezember 2023 veräußerten Gesellschaft futalis legt danach mit +6,5% um 47,8 Mio. Euro auf 788,8 Mio. Euro zu (2022: 741,0 Mio. Euro), das so berechnete operative Ergebnis (EBIT) der CEWE Gruppe steigt auf 81,6 Mio. Euro (2022: 75,6 Mio. Euro). Das nach IFRS berichtete Gruppen-EBIT (ohne futalis) legt mit 83,9 Mio. Euro sogar um 11,0% bzw. 8,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr zu (2022: 75,6 Mio. Euro), der berichtete Gruppen-Umsatz (ohne futalis) steigt auf 780,2 Mio. Euro (2022: 732,7 Mio. Euro)...."



woraus ich am 21.2. hier bei w.o. die futalis-Belastung von 2,3 Mio. abgeleitet hatte. Das wars...