Dax büßt Gewinne bis zum Mittag ein - Konjunkturdaten enttäuschen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag nach einem positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag seine Gewinne wieder abgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.130 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am Ende der Kursliste rangierten die Deutsche Bank, die Commerzbank sowie BMW. Im Plus waren dagegen unter anderem Brenntag, Sartorius und Vonovia.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG! Short 72,14€ 0,48 × 14,73 Zum Produkt Long 64,00€ 0,45 × 14,72 Zum Produkt