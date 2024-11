Mit klaren Prozessen und neuem Selbstverständnis zu ungeahnter Professionalität - Continu-ING mischt das Mindset im VOB-Projektgeschäft auf (FOTO)

Wittlich (ots) - Vor allem bei größeren VOB-Projekten, und gerade bei

öffentlichen Bauprojekten, kommt es regelmäßig zu Störungen und Verzögerungen im

Bauablauf. Solche Störungen sind aber selten auf fachliche Defizite der

Beteiligten zurückzuführen, sondern auf eine unzureichende und unklare

Kommunikation unter den Beteiligten. Dabei passieren gerade an den

Schnittstellen die größten Fehler - mit verheerenden und schwer heilbaren

Folgen. Andreas Scheibe und Christoph Eckstein von Continu-ING kennen diese

Problematik genau und sie wissen: Nur wenn alle Baubeteiligten, also Handwerker,

Bauherr und Fachplaner, ihre tatsächlichen Rechte und Pflichten kennen, diese

wahrnehmen und einfordern, kann ein reibungsloser Bauablauf garantiert werden.



Ein Grundproblem, das Handwerker ausbaden müssen





Das Grundproblem ist dabei das folgende: Wenn die Planung fehlerhaft ist undnicht korrigiert wird, gibt es in der Bauphase massive Störungen. Kurz: Chaosmit langem Rattenschwanz. Das fängt bereits bei den Bauherren an. Wenn sieEntscheidungen nicht schnell genug treffen oder kurzfristig verwerfen, kann derFachplaner nur eine unvollständige oder sogar fehlerhafte Ausführungsplanungliefern. Am Ende muss das jedoch einer ausbaden: der Handwerker auf derBaustelle.Eine fehlerhafte Planung hat für den Handwerker zur Folge, dass er Problemelösen muss, die man vorher hätte klären können. Oft werden die Probleme miteinem "das machst du schon, du bist der Profi" auf den Handwerker abgewälzt. DerHandwerker führt dann Arbeiten in Form von Planungsleistung aus, die er nichtbezahlt bekommt, für die er jetzt aber dummerweise haftet. Oft tritt beiHandwerkern das typische Helfersyndrom ein: "Ich kann doch nicht den Fachplaneroder Bauherrn vor den Kopf stoßen, ich will doch meinen Auftrag nichtverlieren." Genau hier setzt Continu-ING an: Es geht um das Selbstverständnisdes Handwerkers. Der Handwerker ist nicht dem Fachplaner oder Bauherrnuntergeordnet und er muss nicht alles tun, was man ihm sagt. Vielmehr sind alleBeteiligten auf gleicher Augenhöhe und verfolgen das gemeinsame Ziel desWerkerfolgs. Dazu zählt, dass jeder seine vereinbarten Leistungen erbringt. Undebenso, dass Bauherr und Fachplaner ihre Vorleistungen, darunter vor allem einesaubere Planung, abliefern, bevor der Handwerker auf der Baustelle agiert. Nurdann kann alles reibungslos ausgeführt und Bauablaufstörungen kontrolliert undminimiert werden. Daher ist es nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht