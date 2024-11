Guido Kerkhoff folgt auf Rolf Buch als neuer Moderator des Initiativkreises Ruhr (FOTO)

Essen (ots) - Ab dem 1. Januar 2025 wird Guido Kerkhoff, CEO der Klöckner & Co

SE, gemeinsam mit Götz Erhardt, Senior Managing Director bei Accenture, das

Wirtschaftsbündnis lenken.



- NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gratuliert zu 35 Jahren Initiativkreis Ruhr

- Commerzbank AG, Tiemeyer Gruppe und Ardex GmbH sind neue Partnerunternehmen

- Startup Factory und World University Games als Chancen für die Region





Die Vollversammlung des Initiativkreis Ruhr Vereins, der sich aus den CEOs,Geschäftsführenden und Rektoren der über 70 Partnerunternehmen und-institutionen des Bündnisses zusammensetzt, hat gestern ein neuesModeratoren-Team einstimmig gewählt. Ab dem 1. Januar 2025 werden Guido Kerkhoffund Götz Erhardt das Wirtschaftsbündnis für die Dauer von zwei Jahren leiten.Die Vollversammlung tagte am Donnerstagabend in den Räumlichkeiten desGastgeberunternehmens FUNKE Mediengruppe in Essen.Neue Moderatoren ab 2025Die amtierenden Moderatoren Rolf Buch, CEO von Vonovia, und Dr. Andreas Maurer,Senior Partner BCG, führen seit Anfang 2021 den Initiativkreis. Beide hattenihre Amtszeit um zwei weitere Jahre verlängert. "Wir freuen uns, mit GuidoKerkhoff und Götz Erhardt zwei erfahrene und würdige Nachfolger gewonnen zuhaben und gratulieren ihnen herzlich zur Wahl", sagte Rolf Buch."Allen Mitgliedern danken wir für die Unterstützung und das entgegengebrachteVertrauen in den vergangenen vier Jahren. Wir freuen uns, dass unsereNachfolger, die Projekte in unserem Sinne fortführen und weiterentwickeln",betonte Co-Moderator Dr. Andreas Maurer.Glückwünsche vom NRW-MinisterpräsidentenIm Februar 1989 wurde der Initiativkreis Ruhr unter anderem vom damaligenDeutsche Bank-Vorstand Dr. Alfred Herrhausen gegründet. Anlässlich des35-jährigen Bestehens und der Wahl der neuen Moderatoren richtete sich HendrikWüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, in einer Videobotschaftan die Mitglieder. "Kaum eine Region in Europa ist so durch andauernden Wandelgeprägt wie das Ruhrgebiet. Vom Zentrum der Montanindustrie hat es sich zurmodernen Metropolregion in der Mitte Europas gewandelt. Hier schlägt dasindustrielle Herz Nordrhein-Westfalens - das soll auch in Zukunft so sein. Vonder Kohle zur KI, das wird im Ruhrgebiet mit seiner einmaligen Forschungs- undWirtschaftsstärke schon heute umgesetzt", sagte NRW-Ministerpräsident HendrikWüst in einer Grußbotschaft. "Der Initiativkreis Ruhr trägt mit seiner Arbeitmaßgeblich zur Erfolgsgeschichte des Ruhrgebiets bei. Seit 35 Jahren werden hierImpulse für die Region gesetzt und Perspektiven erarbeitet. Die mehr als 70Unternehmen und Organisationen im Initiativkreis Ruhr stehen für die geballte