Saudi-Arabien blockiert

BAKU (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz in Baku hat Außenministerin Annalena Baerbock Öl-Staaten wie Saudi-Arabien eine Blockadehaltung in den Verhandlungen vorgeworfen. Beim Thema Minderung von Treibhausgasen und dem Ausstieg aus Öl und Gas seien manche mit dem Ziel angereist, die Beschlüsse dazu zurückzudrehen, sagte die Grünen-Politikerin in Aserbaidschan. So habe man immer wieder von Saudi-Arabien gehört, dass das, was schon beschlossen wurde, keine Selbstverständlichkeit sei und nicht einfach so wieder in den Abschlusstext kommen solle. Die Monarchie am Golf ist über den Verkauf von Öl und Gas zu großem Reichtum gekommen.

Baerbock sagte, Deutschland und die EU pochten dagegen darauf, dass sich alles das wiederfinde, was auf der Klimakonferenz in Dubai vergangenes Jahr "so stark und kraftvoll" beschlossen worden sei. Konkret sei das: die Verdreifachung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und die Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2030 - "und vor allen Dingen der Ausstiegspfad aus den fossilen Energien".