DXC Technology und ServiceNow erweitern ihre strategische Partnerschaft, um den Wert von generativer KI für Unternehmen zu steigern

Unternehmen stehen unter dem Druck, den Wert von KI-Investitionen schnell zu realisieren. Das GenAI Center of Excellence von DXC und ServiceNow soll Kunden dabei helfen, ihre KI-Reise zu beschleunigen, indem es die Kernfunktionen von DXCs AI Impact, das Beratung, Engineering und sichere Unternehmensdienste kombiniert, mit der GenAI-Lösung von ServiceNow, Now Assist, nutzt. Im GenAI CoE werden DXC KI-Berater gemeinsame Kunden bei der Modernisierung mit KI begleiten, um die technologische Leistung zu optimieren und reale Ergebnisse zu erzielen. DXC hat beispielsweise Now Assist auf seiner Service-Delivery-Plattform implementiert, um den Incident-Management-Prozess zu transformieren und die Ergebnisse für mehr als 500 Kunden durch KI zu verbessern. Dies hat dazu beigetragen, den IT-Betrieb zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Auf diese Weise hat DXC monatlich fast 10.000 Stunden eingespart.

„Kunden möchten ihre Unternehmen mithilfe von KI transformieren. Zusammen mit ServiceNow verfügen wir über das nötige Know-how, um wirkungsvolle KI-Anwendungsfälle in großem Maßstab zu erschließen", so Howard Boville, geschäftsführender Vizepräsident von DXC für Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen – Powered by AI. „Unsere Kunden müssen sicherstellen, dass ihre KI-Technologien den höchsten Standards in Bezug auf Datenschutz, Governance und Compliance entsprechen. DXC ist ein vertrauenswürdiger Partner, der die Herausforderungen und Chancen, die Kunden für ihren Erfolg benötigen, in ihrer ganzen Tiefe versteht."

Seite 2 ► Seite 1 von 3