Spaniens Banken leiden unter Sondersteuer und Zinssorgen

Santander ist die einzige spanische Bank, die ihren Gewinn in den nächsten zwei Jahren steigern wirdIm Falle der spanischen Banken wird trotz der Tatsache, dass die EZB in diesem Jahr mit Kürzungen begonnen hat, der Nettogewinn insgesamt höher ausfallen als im Jahr 2023 und nach dem Konsens der von FactSet erfassten Analysten 30.000 Millionen Euro erreichen, 14 % mehr als im vergangenen Jahr bei den sechs nationalen Instituten.mit schaubild https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/1… Die von FactSet erhobenen Konsensschätzungen der Experten gehen von einem Nettogewinn von 12.245 Millionen bis 2026 aus, 2,2 % mehr als in diesem Jahr erwartet. Die übrigen spanischen Unternehmen werden einen erheblichen Gewinnrückgang verzeichnen. Am besten schneiden nach denselben Prognosen BBVA, Bankinter und Sabadell mit einstelligen Rückgängen ab, während die CaixaBank 10 % weniger verdienen wird. Am stärksten von diesem neuen Umfeld betroffen ist die Unicaja, die 2026 einen um 20 % geringeren Gewinn erzielen wird.Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)In diesem Zusammenhang sagt die britische Bank, dass ihre bevorzugte Einheit in Spanien Santander ist, die zum 0,8-fachen ihres Kurs-Buchwert-Verhältnisses für 2025 gehandelt wird, mit einer Eigenkapitalrendite von 15% und einer Gesamtrendite von 9,3%. „Wir glauben, dass Santander aufgrund des Volumenwachstums und der geringeren Zinssensitivität der DCB [Digital Consumer Bank], Chiles und des Vereinigten Königreichs, des starken Engagements in wachstumsstärkeren Märkten, des Fokus auf Kosten und Aktienreduzierung infolge von Rückkäufen, die den Gewinn pro Aktie in einem Szenario fallender Bewertungen aufgrund der Zinssätze ankurbeln, widerstandsfähiger ist als der Rest“, heißt es.Dienstag, der 29. Oktober, ist der letzte Tag, an dem man Anspruch auf diehat, die Santander amwird. Insgesamt werden rund 1,525 Mio. EUR an die Aktionäre ausgeschüttet. Wie Ende September angekündigt, als der Verwaltungsrat die Barausschüttung von 0,10 Euro genehmigte, ist der letzte Handelstag für die Aktie, die zum Erhalt der Dividende berechtigt, dieser Dienstag, der 29. Oktober,und der Stichtag auf den 31. Oktober festgelegt ist.