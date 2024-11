"Super Nachricht! Gottseidank ist dieser blöde Übernahmeversuch vom Tisch!"

Auch in dieser Woche war der Übernahmepoker um Evotec das heißeste Thema im wO-Forum. Auf über 700 Beiträgen seit Montag diskutierten die Nutzer über die Zukunft des Hamburger Biotechunternehmens und das Übernahmeangebot durch Halozyme Therapeutics. Besonders, nachdem Evotec am Dienstag, dem 19. November verlauten ließ, dass man sich gegen eine Übernahme zur Wehr setzen würde (wallstreetONLINE berichtete) und nachdem Gerüchte die Runde machten, Evotec hätte als Berater die Investmentbank Morgan Stanley hinzugezogen, nahm die Diskussion Fahrt auf. Als am Nachmittag des 22.11. dann Halocyme das Übernahmeangebot zurückzog, geriet die Diskussion dann völlig aus den Fugen und der Evotec Kurs rutschte schlagartig um fast 15% ab.

Hier einige Stimmen aus der Evotec Diskussion zum aktuellen Übernahmepoker:

Barney.Gumble: "Meine Spekulation: Der CEO wird ablehnen in Hinblick auf die großartige Zukunft von Evotec. Dann gibt es etwas Kursgezappel und der Trend nach oben setzt sich moderat fort ... bis entweder HALO nachlegt oder ein Dritter Player die Bühne betritt. Mein Kursziel liegt bei ca. 15 € Ende des Jahres."

Gertrude41: "Der realistische Wert von Evotec liegt für mich derzeit irgendwo zwischen 18 und 20 Euro. Bei schnell besser werdenden Zahlen steigt dieser Wert aber ganz schnell an. Dem Wert der möglichen Erfolge der Produkt-Pipeline wird gar kein Augenmerk geschenkt. Der Angebotspreis spiegelt auch nicht die starken Wachstumsraten im neuen Geschäftszweig wider."

Translokator: "Halozyme hat eine Marktkapitalisierung von 5,5 Mrd. (laut comdirect)

und bietet für Evotec 2 Mrd. Wie sollen die diese Übernahme stemmen? Der Aktienkurs von Halozyme Therapeutics ist von 55 Euro auf 45 Euro massiv gefallen....Die Aktionäre finden nicht, dass das Ganze ein lukratives Angebot ist..."

darauf Schoko38: "Halozyme hat eine weitere Pressemitteilung rausgegeben. So zeigen sie auf, dass die Übernahme aus Cash Reserven und einer Fremdfinanzierung (ohne equity Gebrauch) bezahlt werden solle. Eine Finanzierungsbedingung (Angebot unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Finanzierung gelingt) solle es nicht geben."

Gertrude41: "Fassen wir kurz zusammen: Es gibt mehrere Interessenten und erst ein Angebot. Wir haben eine offensichtlich gute Firma (siehe Präsentation Halo) mit sehr guten Perspektiven. Wir haben mehrere Großaktionäre, die bei einem Verkauf Interesse an einem guten Gewinn haben oder die Firma selber übernehmen wollen. Wir haben mehrere Leerverkäufer, die sich bald einmal eindecken müssen, um ihr Risiken zu covern. Warum sollte der Kurs fallen?"

darauf wiederverzockt: "Wenn das Angebot ohne Aussicht auf Nachbesserung abgelehnt wird, dürfte der Kurs kurzzeitig fallen (nach Einschätzung der Fachkraft von der Deutschen Bank bis auf 4 Euro). Langfristig egal, Zocker (auch Leerverkäufer) spekulieren entsprechend."

MrEstate: "Also ich sehe das so. Die Profis von Halozyme sehen den inneren Wert von Evotec, so wie der Vorstand von Evotec selbst auch. Das haben aber selbst die Aktionäre von Evotec lange auch nicht mehr gesehen und einige Analysten immer noch nicht. Offensichtlich sehen die Aktionäre von Halozyme den Wert von Evotec auch nicht, sondern würden sie die Aktie nicht so abstrafen. Biotechnologie ist halt keine Schraubenproduktion...Was Halozyme Evotec voraus hat ist eine hohe Marge ohne hoher Cash Flow. In der Tat könnten sie Evotec über ein paar Jahre komplett aus dem Cash Flow abbezahlen. Ich glaube nicht an ein Nachbessern des Angebotes. Dass der Vorstand und AR sich noch nicht geäußert haben spricht meiner Einschätzung nach dafür, dass sie sich die Sache nicht leicht machen. Zu wenig für eine Empfehlung und zu viel für eine Ablehnung? Halozyme hat eher begrenzten finanziellen Spielraum."

Malecon: "Evotec bereitet sich auf einen Abwehrkampf gegen die unerbetene Milliardenofferte von Halozyme vor. Der Wirkstoffentwickler aus Hamburg hat dafür die Investmentbanker von Morgan Stanley engagiert.

Quelle: BörsenZeitung "

Nebelland2000: "Morgan Stanley ist sozusagen der Goldstandard der Finanzwelt. Da geht momentan nix drüber. Das wird sehr schön für uns Evotec Aktionäre und sehr bitter für einige andere."

MrEstate: "Obwohl ich anfangs kritisch war sehe ich inzwischen viele Vorteile bei einer Übernahme durch Halozyme. Solange der CEO von Halozyme jedoch keine Unterstützung durch die eignen Aktionäre bekommt, was man an einem steigenden Aktienkurs sehen würde, sehe ich auch kein großes Potenzial für einen höheren Übernahmepreis. Zudem will der CEO von Evotec gemäß Pressebericht eher auf Abwehr umschalten, woher das Geld dafür kommen soll ist mir jedoch nicht klar. Evotec hat eher wenig davon um es auch noch einer Investmentbank zu geben...naja"

RealJoker: "Wenn Evotec die 11,00 €-Offerte offiziell ablehnt und keine weiteren Nachrichten kommen, kann der Kurs auch tiefer fallen. Wäre für mich aber eine Nachkaufgelegenheit, denn Interesse an Evotec ist vorhanden. Überstürzen muss man aber nichts."

wiederverzockt: "Das aktuelle Szenario war zu erwarten, zumindest gab es genügend Hinweise auch von einigen Foristen. Wer nicht (Teil-)verkauft hat, muss sich halt auf long einstellen, also einfach mal die Aktie ruhen lassen. Es kann durchaus Richtung 8 Euro runter gehen, das ändert aber nichts an der langfristigen Entwicklung. Sollte es ein weiteres Übernahmeangebot geben, geht es wieder steil aufwärts. Bis dahin bleibt der Wert ein Spielball der Leerverkäufer und Zocker."

PersecutorTe1: "Bei der momentanen Kursentwicklung freuen sich wohl immer mehr Aktionäre, wenn die Übernahme zu 11 Euro klappt."

Ratzifummel: "Wo bitte gibt es einen Abwehrkampf, wer sagt das? Evotec? Nein, denn ausser irgendwelcher Schreiberlinge hat sich bisher niemand geäußert! Evotec hat den Erhalt der Offerte bestätigt und wollte den Kapitalmarkt zu gebener Zeit über weiteres informieren. Bisher gab es aber keinen Kommentar ob oder wie oder was? Solange also von Evotec nix kommt ist das alles genau so ein Schmarrn wie das Gekritzel von der DeutschenBank. Dafür aber meines Wissens nach sogar hinter einer Bezahlschranke......"

-weitblick-: "„Oberste Priorität habe es, Evotec als eigenständiges Unternehmen im besten Sinne der Aktionäre voranzubringen, erklärte ein Unternehmensprecher am Dienstag auf Anfrage“

Quelle: Finanznachrichten "

Gertrude41: "Warum ist die Stellungnahme aus dem Hause Evotec positiv?

- Man vertraut auf die eigene Stärke und sagt, dass die gebotenen Preise zu niedrig sind

- Jeder Bieter weiß nun, dass er im Zweifel mehr als die 11 Euro auf den Tisch legen muss. Ich glaube hier kommt noch etwas.

- Das künftige Kurspotenzial ist deutlich größer als das aktuelle Niveau. Es kann nur eben 1-2 Jahre dauern, bis dieses erreicht wird. Da verkaufen nun einige, die den schnellen Gewinn lieben, ich denke aber der künftige Gewinn entschädigt mich fürs Warten.

Wir sehen bald klarer. Entweder durch positive Unternehmensnachrichten, oder durch höhere Gebote. Oder beides."

Bruder_Halblang: "Hier läuft es doch alles nach Fahrplan!

1. CEO lehnt erst mal ab. Das musste er tun und war so zu erwarten.

2. Kurs fällt deutlich zurück. Auch das war zu erwarten.

Wie geht es weiter?

Natürlich wird es zu einer Einigung kommen. Der Druck auf den CEO wäre ohne Übernahme viel zu groß, sozusagen aus eigener Kraft einen Kurs von 11 Euro oder darüber erreichen zu müssen. Das wird er sich nicht antun wollen.

In den Berichten ist immer die Rede von der Verärgerung des CEO, weil er zuvor nicht in Kenntnis gesetzt worden war. Aber persönliche Befindlichkeiten können doch nicht ausschlaggebend sein!

Auf jeden Fall wäre mir eine Übernahme durch Halozyme lieber als durch Triton. Denn Halozyme erwartet Synergieeffekte und würde daher deutlich mehr zahlen für die Übernahme. Triton dagegen würde sich ja nur den ganzen Laden unter den Nagel reißen, um allein den zu erwartenden Wertzuwachs einzustreichen und uns Aktionären sozusagen die Butter vom Brot nehmen. So was kann ich nicht unterstützen."

Holzfeld: "Jetzt verkaufen ist Nonsens !!! ..verstehe nicht dass hier einige verkaufen, es sollte doch jedem klar sein dass Evotec alleine aufgrund der aktuellen Gebote min. 11 -15 Euro wert ist. Sollten zeitnah grössere Meilenstein-Zahlungen kommen wovon ich ausgehe, oder vielleicht sogar weitere Partnerschaften aufgezeigt werden beisst ihr euch in den Allerwertesten. Man muss eben mal etwas warten können. Zudem gehe ich davon aus dass die nächsten Zahlen Anfang 2025 viel besser aussehen werden. Lasst euch nicht von diesen " _Verarschungen " verunsichern, wenn ich nicht schon so stark investiert wäre würde ich weiter aufstocken.

By the way, sollte Evotec es aus eigener Kraft nicht schaffen, was ich definitiv nicht glaube, erfolgt bis Mitte / Ende 2025 sowieso eine Übernahme im tiefen 2-stelligen Bereich. Also, locker bleiben und nicht gleich in die Hose machen."

BenBernanke1010: "Zum Glück kommt hier erstmal keine Übernahme. Jetzt soll evo erstmal wieder in die dunkelgrüne Gewinnzone zurückkehren und Evo Biologics weiter vorantreiben, dann stehen wir Mitte 2025 schon von ganz alleine bei 20€. Und dann können meinetwegen die nächsten Interessenten Gebote abgeben. Bis dahin lege ich sukzessive nach."

Doubledown: "Am einfachsten lässt sich eine feindlich Übernahme durch einen hohen Aktienkurs abwehren. Die Taktik zu schweigen und der Kurs geht runter, halte ich für nicht so clever. Eine Übernahme zu einem Ramschpreis wird aktuell eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher."

MicJagger: "Kaufinteresse - Die wollen doch jetzt möglichst viel und möglichst billig einsammeln...und irgendwann kommt dann ne Übernahme meinetwegen mit 25 Euro...durch das billige Einsammeln vorher kommt man dann vielleicht auf einen Durchschnittspreis mit 20 Euro...wenn man sich auch noch geschickt mit Optionen eingedeckt hat, dann wird es noch billiger..."

Borsalin: "Ich denke eine vollständige und schnelle Übernahme ist praktisch kaum möglich.

Wie sollen die meisten Grossinvestoren, von denen es ja einige gibt mit einem Angebot von 11 Euro überzeugt werden. Dazu kommen die Langzeitaktionäre, welche auch nicht so schnell andienen werden. Für den ersten Schritt denke ich dass über 50% möglich sind.

Damit könnten Aktionäre welche in Evotec investiert bleiben wollen und an bessere Kurse glauben, dabei bleiben. (auf eigenes Risiko)

Ob dem Übernehmer dies genügt? Wenn nicht muss er wohl oder übel das Angebot noch erhöhen."

nach Rückzug des Übernahmeangebots durch Halozyme Therapeutics:

Barney.Gumble: "HALO zieht zurück. Prima, wäre eh nix geworden. Da kann ich ja weiter nachkaufen. Fazit:

Für alle die auf HALO Übernahme kurzfristig spekuliert haben -> doof

Für alle die auf einen Bieterwettkampf spekuliert haben -> auch doof

Für alle Langfristanleger, die von EVO überzeugt sind -> gar nicht doof und Nachkaufchance"

Boomaktie: "Geht zwar erst mal steil runter, gibt aber den Langfristanlegern wieder die Perspektive auf bessere Zeiten warten zu können. Evotec hat gezeigt, dass man mit solch einem Angebot nicht um die Ecke kommen zu braucht und allein bleiben möchte. Auf der anderen Seite wurde man vielleicht auf den Wert der Firma aufmerksam. Kann sein, dass sich nun andere Adressen dafür interessieren und ggf. einsteigen, aber ein höheres Angebot abgeben müssen. Kann eigentlich zumindest mittelfristig alles nur zu unserem Vorteil sein 💰💲"

NewandFresch: "Netter Versuch - schaut Euch meine letzten Posts an. Ein Non Event - wie ich mehrfach schrieb! Ich lach mich tot - Halozyme hat doch nicht ernsthaft geglaubt, zu diesen Preisen die Firma übernehmen zu können. Ein Versuch war es Wert."

Doubledown: "Meiner Meinung nach führt diese Verweigerungshaltung des Evotec Managements nur dazu, dass eine Übernahme zu einem Ramschpreis wahrscheinlicher wird. Bei Triton knallen gerade die Korken. Die hätten doch wenigstens mit Halozyme verhandeln können."

Schoko38: "Es ist ein non-event, da der Deal für 11€ nicht zustande gekommen wäre. Niemals hätten 50%+1 der Aktionäre dieses Angebot angenommen.

Spannend wird nun, was Triton tut. Sie gehörten für mich zu den wenigen, denen ich eine Angebotsannahme zugetraut hätte aufgrund ihres geringen EK. Jetzt müssen sie ihre Karten aufdecken, welches Ausstiegsszenario sie anstreben: haben sie selbst ein Übernahmeinteresse?"

Nebelland2000: "Super Nachricht! Gottseidank ist dieser blöde Übernahmeversuch vom Tisch, auch wenn es kurzfristig runtergeht. Mittelfristig werden wir gewaltig profitieren!"

Yok: "Das wirft kein gutes Licht weder auf Evotec- noch auf Halozyme-Management. Warum geht Evotec nicht in Diskussionen, handelt das Angebot nach oben? Sie sind verpflichtet, im Aktionärsinteresse zu handeln. Und warum wäscht Halozyme öffentlich schmutzige Wäsche? Wenn man eine Firma übernehmen will und das Management redet nicht mit einem, dann macht man halt ein feindliches Übernahmeangebot. Naja, vielleicht bekomme ich eines Tages doch noch meine Aktien zu fünf Euro... Die 10% von Triton sehe ich jetzt eher so, dass die Wind vom Übernahmewunsch von Halozyme bekommen hatten und ein paar Euro Gewinn pro Aktie einfahren wollten.

Bruder_halblang: "Der Kurs sieht ja jetzt relativ preiswert aus. Aber direkt vor Aufkeimen der ersten Übernahmephantasie kurz nach den Zahlen stand der Kurs bei 7,00 Euro. Durch Triton wird's erst recht keine Übernahme geben, denn die wollen meines Erachtens nur die erwarteten Früchte den treuen Aktionären wegnehmen. Und der Vorstand will ohnehin eigenständig bleiben.

Also eine Übernahmephantasie wird es hier vorerst nicht mehr geben. Jetzt zählen wieder nur die nackten, bisher nicht berauschenden Zahlen. Und das Kursziel von 4 Euro steht auch noch im Raum. Bisher hat der gute Mann von der Deutschen Bank recht behalten."

