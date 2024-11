Trotz des schwierigen Marktumfelds! HSBC setzt auf diese China-Aktien

Die Analysten der Investmentbank HSBC schreiben in einer aktuellen Research-Note: "Festlandchina hat eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die sicherstellen sollen, dass die lokalen Regierungen ihre Rechnungen bezahlen und ihre Schulden bedienen können. Dies dürfte das Risiko einer unmittelbaren Verlangsamung des Wachstums in Festlandchina verringern, und der Markt hat bisher positiv auf diese Initiativen reagiert."

HSBC ist optimistisch gegenüber dem Immobilienunternehmen KE Holdings (oder Beike) und hält es für einen Hauptnutznießer von Chinas "Wendepunkt 2025"-Politik.

Die Aktie werde "von einem Anstieg des Verkaufsvolumens und einer potenziellen Stabilisierung der Immobilienpreise im Jahr 2025 profitieren", so Oliver Yu, Analyst für Asien-Immobilien bei HSBC Global Research.

KE Holdings "hat die höchste Ertragssensitivität gegenüber einer Erholung der Immobilienverkäufe sowohl auf dem Primär- als auch auf dem Sekundärmarkt", fügte er hinzu.

Der Optimismus von HSBC kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Immobiliensektor Anzeichen einer Stabilisierung zeigt, nachdem er im vergangenen Jahr in einer Flaute verweilte. Goldman Sachs, Morgan Stanley und andere haben erklärt, dass sie davon ausgehen, dass Chinas Immobilienmarkt in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres die Talsohle erreicht.

HSBC setzt ein Kursziel von 34,30 US-Dollar für die Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 71,7 Prozent entspricht.

Auch für Hongfa Technology ist HSBC äußert positiv gestimmt und hat ein Kursziel von 48,10 Chinesischen Yuan (28,30 US-Dollar) für die Aktie ausgerufen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 50 Prozent.

Die HSBC bezeichnet die Aktie als "einen führenden Hersteller von Industrieautomatisierungsgeräten, Solarwechselrichtern, elektrischen Relais und anderen Automobilkomponenten“ und ist der Ansicht, dass das Unternehmen vom strukturellen Wachstum auf dem chinesischen Festland profitieren wird.

Corey Chan, Leiter der Research-Abteilung für A-Aktien im Bereich Industrie und erneuerbare Energien bei HSBC Qianhai Securities, erwartet:

"Hongfa ist gut positioniert, denn das Unternehmen ist Marktführer bei Autorelais und in der Lage, eine breite Palette anderer Autokomponenten zu liefern, darunter Steckverbinder, Folienkondensatoren, Induktoren und Sicherungen", erklärte Chan.

Die Aktien von Hongfa sind an der Shanghai Stock Exchange notiert und werden auch im iShares Global Tech ETF (18,7 Prozent Gewichtung) und Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (17.2 Prozent) geführt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion