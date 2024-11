BAT Germany eröffnet neu gestaltetes Büro in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -



Die Transformation des historischen BATIG-Hauses in ein modernes, flexiblesArbeitsumfeld ist ein Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung von BAT inDeutschland und für die 350 Mitarbeitenden am Standort. Auf einer Fläche vonrund 8.500 Quadratmetern spiegelt das Büro die kulturelle und strategischeTransformation des Unternehmens wider: von traditionellen Einzelbüros hin zueinem Konzept des Activity-based Working, das Flexibilität, Zusammenarbeit undKreativität fördert.Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hat das Unternehmen bei seinem Besuchgewürdigt und dessen Bedeutung als bedeutender Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeberfür Hamburg hervorgehoben. Dabei betonte er insbesondere die wegweisendeTransformation von BAT.Das neue Bürodesign bietet eine Vielzahl von Arbeitsbereichen, die denunterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Dazu gehören offeneArbeitsflächen, Besprechungsräume, Konzentrationsbereiche sowie ein neugestalteter Innenhof und ein multifunktionales Auditorium, die Raum fürAustausch und Inspiration bieten. Flächen wie die "Oasis" mit Tischkicker,Tischtennisplatte und Playstation bieten Raum für Erholung und kreativenAustausch, im "Späti" wird nicht nur das aktuellste Produktportfolio desUnternehmens präsentiert, sondern auch eine Fläche für Brainstormings undWorkshops angeboten. Im Betriebsrestaurant "Seven" genießen die Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter nicht nur gesunde und abwechslungsreiche Speisen des HamburgerBetreibers "Kitchen Guerilla", sondern auch einen unvergleichlichen Blick überdie Alster. Die Planung und Umsetzung erfolgten in enger Zusammenarbeit mit demHamburger Architekturbüro Ratschko.Ein Büro, das Transformation und Werte widerspiegelt