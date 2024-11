Evotec - Aktie im Rampenlicht - 22.11.2024

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,51 % bestehen.

Mit einer Performance von -14,07 % musste die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

Nach den teils deutlichen Vortagesgewinnen dürften die US-Aktienmärkte am Freitag wenig bewegt in den Handel starten. Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 43.921 …

Keine Übernahme: Das US-Wirkstoffforscher Halozyme will sich nun doch nicht mehr den Evotec-Konzern einverleiben. Halozyme-Chefin Helen Torley zieht damit Konsequenzen aus dem Desinteresse der Hamburger. "Es ist offensichtlich, dass Aufsichtsrat …

Der Dax hat am Freitagnachmittag nach wechselhaftem Verlauf wieder die Richtung nach vorne eingeschlagen. Zuvor hatten trübe Wirtschaftsdaten aus der Eurozone belastet. Mit einem Plus von zuletzt 0,51 Prozent blieb der deutsche Leitindex am …