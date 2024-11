Eckert & Ziegler erhöht Prognose - Aktie springt nach oben Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat seine Jahresprognose erhöht. So soll der Umsatz 290 Millionen Euro erreichen, nach zuvor in Aussicht gestellten 265 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. …