Weitere Gewinne zum Ausklang starker Woche

sirmike [Blogger] schrieb gestern 08:32

Ja, die Nachfrage ist hoch und legt weiter zu, Blackwell ist das neue Maß der Dinge. Aber...



...Stichwort Nahrungskette: die Nachfrage ist momentan so hoch, weil die Cloudanbieter und großen Softwarefirmen mit Millionen Kunden KI in ihre bestehenden Angebote integrieren. Dahinter folgen dann Firmen, die selbständige KI-Produkate an den Markt bringen wollen, die bauen auch Kapazitäten auf, Roboter, autonomes Fahren usw. Ganz hinten in der Nahrungskette stehen die Firmen als Abnehmer (KI-Chatbots für Kundenkontakt, interne Abläufe) sowie Privatmenschen - die entscheidende Frage wird, ob die bereit sind, dauerhaft für KI-Angebote Geld zu bezahlen. Und daran habe ich momentan noch meine Zweifel.



Was das bedeuten kann, haben wir bei Corona gesehen und den MedTech-Unternehmen: ob BioNTech oder Danaher oder Thermo Fisher, die hatten sehr hohe Umsätze und Gewinne, dann brach die Nachfrage ein (nach Schutzimpfungen, Tests, Equipment), die Firmen hatten und haben hohe Lagerbestände und ordern viel weniger als vor Corona. Das kann sich auch bei KI und KI-Chips wiederholen. Kann. Nicht muss.



Und genau das ist das Risiko bei Nvidia, denn wenn die Umsätze und Gewinne nicht mehr so stark steigen und sogar vielleicht zurückgehen, dann ist die Aktie extrem hoch bewertet.



Ich sehe mich nicht in der Lage, dieses Potenzial und Risiko auch nur halbwegs valide einzuschätzen. Aber das ist ja die Basis dafür, entscheiden zu können, ob Nvidia heute ein attraktives Investment ist.