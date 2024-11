Neue Hauptgeschäftsführung der BG RCI / Claudia Hollinger folgt auf Stefan Weis (FOTO)

Heidelberg (ots) - Claudia Hollinger ist ab Januar 2025 neue stellvertretende

Hauptgeschäftsführerin der BG RCI. Sie folgt auf Stefan Weis, der sich zum 31.

Dezember 2024 in den Ruhestand verabschiedet, und übernimmt an der Seite von

Hauptgeschäftsführer Markus Oberscheven die Amtsgeschäfte.



Zum ersten Mal in der Geschichte der BG RCI und ihrer Vorgängerinnen ist damit

eine Frau Mitglied in der (Haupt-)Geschäftsführung. Die 51-Jährige war bislang

Leiterin des Geschäftsbereichs Rehabilitation und Leistungen. "Ich wünsche

Claudia Hollinger im Namen des Vorstands und der Vertreterversammlung einen

guten Start und freue mich auf die weitere gute und vertrauensvolle

Zusammenarbeit", so Dr. Uwe Müller, alternierender BG RCI-Vorstandsvorsitzender.







bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) in der Arbeitsmarktforschung und im

Controlling, ehe sie einige Jahre an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit

tätig war. Von dort aus wurde sie ins baden-württembergische

Wirtschaftsministerium abgeordnet. 2015 wechselte sie als Abteilungsleiterin und

Vertreterin der Geschäftsführung zum Jobcenter. Im Frühjahr 2020 kam sie zur BG

RCI und übernahm die stellvertretende Leitung Rehabilitation und Leistungen, zu

deren Leiterin sie 2021 berufen wurde.



"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die damit verbundene Chance,

zusammen mit Markus Oberscheven unsere BG RCI zukunftsfähig zu gestalten. Es

gilt, viele Herausforderungen zu meistern - sei es der demografische Wandel oder

die weiter auszubauende Digitalisierung unserer Dienstleistungen. Aber ich bin

mir sicher, wir werden das gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen

erfolgreich bewältigen", sagt Hollinger.



Stefan Weis geht in den Ruhestand



Vom Chemielaboranten zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer



Stefan Weis hat die Geschicke der BG RCI und ihrer Vorgängerorganisationen als

ehemaliges Mitglied der Selbstverwaltung über ein Vierteljahrhundert mitgeprägt.

"In der langen Geschichte der Berufsgenossenschaften sucht man vermutlich lange

nach jemandem, der Vorsitzender einer Vertreterversammlung, Vorsitzender der

DGUV-Mitgliederversammlung und Vorsitzender der Präventionsleiterkonferenz in

der DGUV im Hauptamt war. Es zeichnet Stefan Weis in besonderer Weise aus, dass

es zu seinem Selbstverständnis gehört, um der Sache und nicht um seiner Person

willen das Unzulängliche nicht hinzunehmen, sondern Verantwortung für Gestaltung

übernehmen zu wollen", so Dr. Uwe Müller, in seiner Laudatio bei der

Abschiedsfeier im Rahmen der Vertreterversammlung im November im Bildungszentrum

Maikammer.



Stefan Weis (64) stammt aus Grenzach-Wyhlen, einer Gemeinde am Hochrhein nahe

der Schweizer Grenze. Ende der 1970er-Jahre absolvierte er eine Ausbildung als

Chemielaborant bei der Hoffmann-La Roche AG, für die er bis Mitte der

1980er-Jahre tätig war. Anschließend studierte er Soziologie und Politologie an

der Universität Freiburg, die er nach bestandener Zwischenprüfung jedoch

verließ, um hauptamtlich für eine Gewerkschaft zu arbeiten. Dort leitete er u.

a. die Abteilung Jugend der damaligen Industriegewerkschaft

Chemie-Papier-Keramik (IG CPK), die 1997 in die IG BCE überging. 2011 wurde Weis

Leiter der Abteilung Arbeits- und Gesundheitsschutz. Von 2014 bis 2016 war er

Vorstandssekretär der IG BCE, anschließend Leiter der Abteilung Arbeitspolitik.

2019 wurde er zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der BG RCI gewählt.



