Bitcoin, Ethereum, Gold, Silber: Buy the dip, aggressiv! Die Kryptowährungen und Edelmetalle zeigen Stärke im Chart. In dieser Ausgabe befassen wir uns damit, was dafür spricht, mögliche Rücksetzer aggressiv zu kaufen. Wir beleuchten, worauf es für Trader und Investoren in dieser spannenden Marktphase besonders zu achten gilt.