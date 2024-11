Anycubic stellt auf der Formnext 2024 neue 3D-Druck-Innovationen vor und zieht damit die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich FRANKFURT, Deutschland, 22. November 2024 /PRNewswire/ - Anycubic gab ein bemerkenswertes Debüt auf der Formnext 2024, die an Stand F129 in Halle 12.1 in Frankfurt stattfand. Das Unternehmen präsentierte seine neuesten Innovationen im Bereich der …