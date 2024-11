Darum könnten Trumps Zölle der Deutschen Wirtschaft helfen

Kritiker sagen, dass die US-amerikanischen Zölle die Inflation in den USA anheizen könnten. Und eine erhöhte Inflation in den USA führe auch global zu Problemen der Weltwirtschaft. Dass wegen verschärfter Einwanderungspolitik die Inflation steige - weil Fachkräfte fehlten - ist ein Effekt, der sich in der relativ kurzen Zeit der nächsten vier Jahre noch nicht auswirkt. Denn illegale Einwanderer sind im dem Maße noch nicht qualifiziert, als dass diese Restriktionen mit einer spürbaren Abwanderung von Fachkräften gleich käme.

Zum anderen sollen chinesische Waren mit den höchsten Zöllen belegt werden. Eine allgemeine Teuerung wegen der Strafzölle und eine damit einhergehende Inflation ist auch unwahrscheinlich, weil sich die hohen Zölle nur auf chinesische Waren beziehen.

Was ist nun mit deutschen Unternehmen?

Pro Argument für deutsche Firmen: Der US-Industriesektor ist klein, macht nur rund 8 Prozent aller US-amerikanischen Beschäftigten aus. Das ist ein Pluspunkt für deutsche Unternehmen. Allein im Jahr 2023 stiegen die deutschen US-Importe im Maschinenbausektor um 19 Prozent auf 37 Millarden US-Dollar.

Trumps Zölle auf chinesische Waren in den USA könnten sogar deutschen Produkten helfen. Denn sie konkurrieren mit den chinesischen auf dem US-Markt, gerade im Maschinenbau.

"Trotz Trumps Rhetorik gegenüber Europa und Deutschland konnte unsere Industrie in der ersten Amtszeit Trumps seine Geschäfte auf dem amerikanischen Markt ausbauen", erklärt Ulrich Ackermann, Leiter der VDMA-Außenwirtschaftsabteilung.

Auch die deutsche Chemie-Industrie setzt in den USA über 35 Milliarden Euro mit chemisch-pharmazeutischen Produkten um.

Christian Kullmann, Chef des Spezialchemie-Konzerns Evonik sagte im Manager Magazin, dass er "weiter mit einem wirtschaftsfreundlichen Umfeld" rechne, wie sinkenden Unternehmenssteuern. "Der amerikanische Präsident ist nicht für unsere malade Infrastruktur verantwortlich und auch nicht für eine überbordende Regulierung in Europa und Deutschland, ebenso wenig hat er uns eine unzureichende Energieversorgung und zu hohe Energiepreise eingebrockt", so Kullmann.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion