Amazon verdoppelt Investment in Anthropic!

Amazon verstärkt sein Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz und investiert weitere 4 Milliarden US-Dollar in die aufstrebende KI-Startup Anthropic, ein zentraler Konkurrent von OpenAI. Diese neue Investition hebt die Gesamtsumme von Amazons Engagement in Anthropic auf 8 Milliarden US-Dollar. Trotz des massiven Kapitals bleibt Amazon ein Minderheitsinvestor, wie das in San Francisco ansässige Unternehmen am Freitag mitteilte.

AWS wird zum zentralen KI-Partner