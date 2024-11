Wirecard-Musterprozess beginnt mit Watschn für Gericht

jigajig schrieb 05.07.24, 22:30

Nachdem ich schon im letzten Sommer angefangen habe, den Strafprozess in Stadelheim zu kritisieren, lege ich mich mittlerweile fest: Es handelt sich um einen der größten Justizskandale dieser Republik.



Die Anklageschrift kam nicht rechtsstaatlich zustande und basiert auf einem Lügenbaron, der zum Kronzeugen stilisiert wurde - völlig absurd. Dazu basiert sie auf ausgewählten Aussagen ausgewählter Zeugen, die man zusammengefasst hat zu einem Zerrbild, für das es auch nach fast 140 Prozesstagen keinen schlüssigen Beweis gibt, ebensowenig wie für auch nur einen einzigen Anklagepunkt.



Die Geschädigten wurden auf Markus Braun gehetzt als den Alleinschuldigenund er wurde massiv vorverurteilt. Seit Beginn des Strafprozesses am 08.12.2022 wird die Öffentlichkeit manipuliert wie in dunkelsten DDR-Zeiten von einer zunehmend gleichgeschalteten massenmedialen Einheitsfront. Ich merkte früh, dass in Stadelheim etwas nicht stimmt und dass die Berichterstattung manipulativ ist, aber es dauerte lange, bis ich es verstanden habe.



Man muss sich dabei vergegenwärtigen, dass ich 20 jahre darauf gewartet habe, dass Wirecard gerichtlich aufgearbeitet wird und letztlich auch darauf, dass die Justiz Markus Braun ordentlich den Arsch aufreißt. Dazu kam, dass er vom teuersten Strafverteidiger verteidigt wurde, der viele Millionen kostete. Dem glaubte ich kein Wort und so nahm ich dankbar alle Zeitungsartikel zur Kenntnis, die seine Argumentation scheinbar zerlegten bzw. als "peinlichen Versuch, Braun zum Opfer zu stilisieren" schmähten.



Alle Wirecard-"Aufklärer" bliesen in dieses Horn und ich sah keinen Anlass, daran zu zweifeln, auch wenn vieles meiner eigenen Überzeugung widersprach.



Inzwischen, wie gesagt, bin ich sicher und habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Prozess zu stoppen. Dabei will ich betonen, dass ich nicht davon ausgehe, dass Markus Braun schuldlos oder ohne Verantwortung ist. Nichts läge mir ferner und hier muss er sich kritischen Fragen stellen, da gibt es ja wohl keine zwei Meinungen!



Aber was in Stadelheim und drumherum juristisch passiert, ist höchst skandalös.



Und was seit dem Zusammenbruch passierte, schädigte und schädigt massiv die (wie auch immer genau) betrogenen Kleinanleger. Die meisten scheinen sich nicht mehr um die Angelegenheit zu kümmern, was ich nicht verstehe. Sie sollten für ihr Recht kämpfen und beispielsweise nicht zulassen, dass EY davonkommt, die sofort am 19.06.2020 verkündeten, alles getan zu haben, gegen "einen kriminellen Vordtand aber machtlos zu sein".



Die Legende vom Mastermin Braun dient vielen Interessen, u.a. Scholz, BaFin, DPR, EY, KPMG und natürlich den Versagern von der StA.



Der Prozess ist geführt von einer inzenstuösen Bubble: Vom Gerichtssprecher über den Chefankläger bis hin zum Vorsitzenden Richter und sogar dem zuständigen Generalstaatsanwalt sind das alles Buddies aus derselben Münchner Abteilung der Staatsanwaltschaft. Sie haben sich den Fall hingelegt, wie sie es brauchten und ziehen das Verfahren in absurder Weise durch. Ich bin regelmäßig dort.



Ich fordere eine sofortige Diskussion darüber. Schreibt EWuren Politikern, wendet Euch an Eure Anwälte.



Ich habe nie gefragt, was ich hier gewinnen kann - aber würde ich jetzt schweigen, würde ich meinen Respekt vor mir selbst verlieren. Die Situation ist derzeit aus meiner Sicht schlimmer als sie je vor dem Zusammenbruch war. Das ist ein Justizskandal, gegen den ich mit allem kämpfen werde, was ich in die Waagschale werfen kann.