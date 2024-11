Halozyme zieht Angebot für Pharmaforscher Evotec zurück

Malecon schrieb 18.11.24, 09:59

Das denkst du. Dazu die folgende Geschichte: Als Thermo Fisher Scientific Inc im Jahr 2020 QIAGEN N.V. übernehmen wollte und ein Angebot zur Übernahme aller Stammaktien von QIAGEN unterbreitete, lag dieses zuerst bei 39 €. Die QIAGEN-Aktionäre sagten "Nö!" und kauften mehr Aktien, sodass der Kurs über die 39 € stieg. Somit wurde der knauserige Bieter Thermo Fischer dazu gezwungen, seinen Angebotspreis auf 43 € zu erhöhen. Die QIAGEN-Aktionäre wehrten auch diesen Übernahmeversuch ab (sie wollten das Unternehmen generell nicht verkaufen), aber worauf ich hinaus will: Es liegt sehr wohl an den Aktionären eines Unternehmens, seine Übernahme zu einem niedrigen Preis zu verhindern und weiterhin ganz normal mit der Aktie zu handeln. Deine Einstellung (passiv warten) teile ich nicht, keinem ist es verboten, Evotec-Aktien weiterhin zu kaufen. Nur weil eine Firma aus den USA ein unverbindliches Startgebot unterbreitet hat, heißt das nicht, dass kein Handel an den Börsen mehr stattfindet. Es liegt an uns, Aktionären, ob wir wie Kaninchen vor der Schlange namens 11 € stehen bleiben, weil bei vielen im Kopf Obrigkeitshörigkeit herrscht, oder selbstbewusst unser Ding machen und an den Milliardenumsetzer Evotec glauben, zumal bessere 04.-Quartalszahlen winken.