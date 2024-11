05 bis 23:20 Uhr aus Köln (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Angst vor der Eskalation - entscheidet der Ukraine-Krieg die Wahl?



Die Gäste:



Norbert Röttgen (CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)





Ralf Stegner (SPD, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen, Co-Bundesvorsitzender)Ines Schwerdtner (Die Linke, Co-Parteivorsitzende)Nicole Deitelhoff (Professorin für Politikwissenschaft, Friedens- undKonfliktforscherinAlev Dogan (stv. Chefredakteurin "The Pioneer")Der Machtkampf in der SPD ist entschieden: Boris Pistorius, der beliebteVerteidigungsminister, zieht zurück. Olaf Scholz, der selbst ernannteFriedenskanzler, tritt wieder an. Was bedeutet das für den Wahlkampf? LiefertDeutschland demnächst doch noch Taurus-Marschflugkörper? Wird dieseAuseinandersetzung die Gesellschaft weiter polarisieren?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek die von LouisKlamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights derSendung.