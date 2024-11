GATORADE UND MANCHESTER-CITY-SPIELER LÜFTEN DAS GEHEMNIS DES NICKENS ALS SUPERKRAFT IM FUSSBALL

Gatorade ist jetzt offiziell bei der UEFA Champions League und bei EA SPORTS FC25 an der Seitenlinie vertreten, wo die reale und virtuelle Welt des Fußballs miteinander verschmelzen.

Im Rahmen seiner erweiterten Partnerschaft mit zwei der angesagtesten Fußballplattformen der Welt unterstützt Gatorade Sportler von der Seitenlinie aus beim Erbringen körperlicher und mentaler Höchstleistungen. Eine wichtige Rolle spielt dabei #TheNod – das Nickens als symbolischen Geste, die Teamwork und Erfolge auf dem Spielfeld fördert.

Bei der Analyse der von Manchester-City-Spielern verwendeten nonverbalen Kommunikation (NVK) ließ sich ein klarer Zusammenhang zwischen derartigen Gesten und der Teamleistung feststellen. Während der UEFA Champions League 2023/2024 wurden pro gewonnenem Spiel über 100 NVK verzeichnet.

City-Spieler İlkay Gündoğan, Ruben Dias und Rodri, der 68. Gewinner des Ballon d'Or, hoben in einem Interview mit Gatorade die Bedeutung des Nickens und anderer nonverbaler Kommunikationsformen hervor.

LONDON, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Gatorade wird in dieser Saison bei der UEFA Champions League und bei ausgewählten In-Game-Spielen von EA SPORTS FC 25 an der Seitenlinie vertreten sein. In Form eines Brückenschlags zwischen der realen und der virtuellen Welt des Fußballs wird Gatorade Kühlgeräte und Quetschflaschen präsentieren, um die entscheidende Rolle der Flüssigkeitszufuhr bei der Steigerung der mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit hervorzuheben. Die Präsenz der Marke Gatorade wird durch spezielle LED-Tafeln unterstrichen Die globalen Sponsoring-Aktivitäten von Gatorade machen deutlich, dass eine optimale Flüssigkeitszufuhr zu Höchstleistungen anspornen und jeden Einzelnen dazu befähigen kann, sein Bestes zu geben und sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Im Rahmen seiner erweiterten Partnerschaft mit zwei der weltweit größten Marken im Fußball lüftet Gatorade gemeinsam mit Manchester City und den Spielern Rodrigo Hernández Cascante (Rodri), İlkay Gündoğan und Rúben Dias das Geheimnis für Höchstleistungen im Spiel: #TheNod – die Geste des Nickens. Als ein Getränk, das sowohl die mentale als auch die körperliche Leistungsfähigkeit unterstützt, gibt Gatorade Spielern das Selbstvertrauen und die Energie, die sie brauchen, um #TheNod einzusetzen, wenn es am meisten darauf ankommt. Ob an der Seitenlinie oder im Strafraum: Für Fußballspieler ist ein Kopfnicken viel mehr als nur eine einfache Geste. Es ist ein aussagekräftiges Signal, das Vertrauen, Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit vermittelt und den Unterschied zwischen einem Sieg und einer Niederlage ausmachen kann.