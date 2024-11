3 Dividenden-Aktien, die Insider jetzt massiv kaufen

Zwar befindet sich Deutschland derzeit in einer leichten Rezession, aber dennoch ist die Wirtschaftsleistung in den vergangenen fünf Jahren (2018 bis 2023) von 3,97 auf 4,46 Billionen US-Dollar gestiegen.

Manager und Firmeninsider haben unterdessen in diesem Jahr bisher mit einem Volumen von 428,32 Millionen Euro gegenüber 315,39 Millionen Euro mehr Aktien ver- als gekauft. Dennoch gibt es auch aktuell gute deutsche Unternehmen, bei denen die Insider wieder optimistischer in die Zukunft blicken.

1. Dermapharm Holding

Dazu gehört beispielsweise die Dermapharm Holding.

Sie produziert und vertreibt patentfreie Marken-Arzneimittel und gliedert sich in die drei Segmente Marken-Arzneimittel, Gesundheitsprodukte und Parallelimporte.

Das Unternehmen bietet Generika, OTC-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel sowie Produkte für Dermatologie, Schmerztherapie, zur Herz-Kreislauf-Unterstützung, Gynäkologie und Urologie an. Darüber hinaus vertreibt es sowohl kosmetische als auch medizinische Produkte und importiert Original-Arzneimittel unter der Marke axicorp. Bekannte Marken sind weiterhin Dekristol, Keltican und bite away.

Vorteilhaft ist die Aktionärsstruktur. So hält der Aufsichtsratsvorsitzende und Unternehmensgründer Wilhelm Beier weiterhin 68,5 Prozent der Anteile.

Zwischen 2017 und 2023 sind der Umsatz und der operative Gewinn von 467 auf 1.135 Millionen Euro beziehungsweise von 99,5 auf 200,4 Millionen Euro gestiegen. Nach einem kurzzeitigen Gewinn- und Kursrückgang zog das Geschäft zuletzt wieder an.

Die Themis-Beteiligungs-AG, über die Wilhelm Beier seine Aktien hält, hat Mitte November 2024 Dermapharm-Anteile im Wert von 6,46 Millionen Euro gekauft.

Sie notieren derzeit zu einer Dividendenrendite von 2,59 Prozent (22.11.2024).

2. Allgeier

Dieser Münchner IT- und Softwaredienstleister zählt ebenfalls zu den eigentümergeführten Unternehmen. So halten der Aufsichtsratsvorsitzende Carl Georg Dürschmidt und das Aufsichtsratsmitglied Detlef Dinsel derzeit weiterhin 25,69 Prozent beziehungsweise 13,66 Prozent der Anteile.

Allgeier bietet hauptsächlich in Deutschland und in der Schweiz flexible Personaldienstleistungen (von denen zuletzt Teile verkauft wurden), Software-Lifecycle-Services, Big-Data- und Cloud-Lösungen sowie IT-Sicherheits- und Beratungsleistungen an.

Zwischen 2017 und 2023 entwickelten sich der Umsatz und der operative Gewinn von 581,7 auf 488,4 Millionen Euro beziehungsweise von 17,5 auf 28,2 Millionen Euro. In den ersten drei Quartalen 2024 gelang eine Ergebnisstabilisierung.

Zuletzt erwarb die Lantano Beteiligungen GmbH (Detlef Dinsel) für 747.500 Euro Allgeier-Aktien, die derzeit zu einer Dividendenrendite von 3,05 Prozent und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 1,26 notieren (22.11.2024).

3. GEA Group

Darüber hinaus kauften die Insider im November 2024 im signifikanten Umfang GEA-Group-Aktien.

Die Düsseldorfer Gesellschaft entwickelt und produziert Systeme und Komponenten für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.

Dabei gliedert sich das Geschäft in die fünf Segmente: Separation & Flow Technologies (Separatoren, Dekanter, Ventile, Pumpen), Liquid & Power Technologies (Brausysteme, Flüssigkeitsverarbeitung, Trocknung, Verpackung), Food & Health Technologies (Verarbeitung von Fleisch, veganen Produkten, Backwaren sowie Tablettenpressen für die Pharmaindustrie), Farm Technologies (Automatische Melk- und Fütterungssysteme, Güllemanagement, digitale Herdentools) und Heating & Refrigeration Technologies (Industriekühl- und Heizlösungen).

Die GEA Group ist weltweit aktiv und kann sich so flexibel auf neue Rahmenbedingungen einstellen.

Zwischen 2017 und 2023 sind der Umsatz und der operative Gewinn von 4.604 auf 5.373 Millionen Euro beziehungsweise von 228 auf 404 Millionen Euro gestiegen.

Im November 2024 kaufte Vorstand Bernhard Brinker weitere GEA-Group-Aktien im Wert von 724.288 Euro.

Die Wertpapiere notieren derzeit zu einer Dividendenrendite von 2,21 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,1 (22.11.2024).

Fazit: Insiderkäufe

Krisen eröffnen auch immer wieder gute Einstiegschancen. Zuletzt haben sie die Insider vor allem bei Dermapharm, Allgeier und der GEA Group genutzt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

