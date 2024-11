90 Prozent haben Entschädigung erhalten

Ken_Ken schrieb gestern 10:00

Der Dritte Weltkrieg beschränkt sich auf Europa:

KLM, Lufthansa hart runter, TUI im Gefolge - aber in England (Easyjet, Ryanair) nix.



Da scheint jemand seinen Handelscomputer rein auf Europa programmiert zu haben.



If (Somewhat_from_Putin) {

result = Find_stock(Europe,Air).

sell (result)

}

elseif (Friedensgespräche,Putin){

result = Find_stock(Europe, Defence)

sell (result).

}

in any case{

buy ( the_magnificant_seven )

}



Und zurücklehnen. Wenn das genug Hedgefonds machen, scheint das ganz gut zu funktionieren.