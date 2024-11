Aktien Wien Schluss - Wenig Bewegung

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,22 Prozent bei 8.532,66 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es etwas deutlicher nach oben. Schlechte Wirtschaftsdaten hatten die Börsen im Tagesverlauf zeitweise ins Minus geschickt, bis Handelsschluss konnten sich die Märkte aber wieder in die Gewinnzone vorarbeiten.

Die am Vormittag gemeldeten Wirtschaftsdaten aus Europa waren überraschend schwach ausgefallen. So haben die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum im November die Erwartungen verfehlt. Deutlich hatte sich dabei die Stimmung im Dienstleistungssektor eingetrübt. Der Indikator fiel unter die Wachstumsschwelle. In der sowieso schon stark schwächelnden Industrie geriet der Indikator zudem weiter unter Druck.