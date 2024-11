Eckert & Ziegler - Aktie im Rampenlicht - 22.11.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Eckert & Ziegler einen Gewinn von +1,26 % verbuchen.

Mit einer Performance von +9,26 % konnte die Eckert & Ziegler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,25 % geändert.

An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Sowohl in Europa als auch in den USA zeigen die Indizes positive Entwicklungen. Besonders der TecDAX und der MDAX glänzen mit starken Zuwächsen.

Top- und Flop-Aktien am 22.11.2024 im TecDAX.

IG Metall: Warnstreiks bei VW ab Anfang Dezember WOLFSBURG - Bei VW kommt es Anfang Dezember zu Warnstreiks. Das habe die Tarifkommission der IG Metall einstimmig beschlossen, teilte die Gewerkschaft mit. Nach der ergebnislosen Tarifrunde am …