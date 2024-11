Europa, aber vor allem Deutschland sind ökonomisch und auch mental in einer miserablen Verfassung - und jetzt kommt noch Trump, wodurch die Dinge nicht gerade einfacher werden: der Euro stürzt ab, katastrophale Daten aus der Wirtschaft, Überregulierung, ein im internationalen Vergleich geradezu irres Mindset. Und dieses Mindset hat eben Folgen - Vertreter dieses Mindsets wiederum sind Habeck, Scholz, von der Leyen (und auch Merkel). Während in den USA wieder Optimismus herrscht, weil die Amerikaner davon ausgehen, dass Trump die Wirtschaft ankurbelt, herrscht in Deutschland und Europa pure Tristesse. Dass der Euro abstürzt, zeigt: die ausländischen Investoren verlieren den Glauben an Europa. Mit Trump wiederum erhöhen sich die Risken in der Welt: der kluge Kopf Ray Dalio fürchtet, dass aus Handelskriegen schnell echte Kriege werden können..



Das Video "Deutschland, Europa, Euro: Ein einziges Desaster - und jetzt kommt Trump!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=3iniUIA0Pvc