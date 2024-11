NetApp - Aktie im Rampenlicht - 22.11.2024

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von NetApp mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,96 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -7,87 % musste die NetApp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Sowohl in Europa als auch in den USA zeigen die Indizes positive Entwicklungen. Besonders der TecDAX und der MDAX glänzen mit starken Zuwächsen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.