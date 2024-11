Wanhua Chemical stellt mehrere Innovationen vor, die die Kohlenstoffneutralität in der Lieferkette der chemischen Industrie fördern

Im Einklang mit dem COP29-Thema „Solidarity for a Green World" (Solidarität für eine grüne Welt) konzentriert sich Wanhua auf die weltweit erste integrierte intelligente Wärmeenergie, die erstmals Chlorwasserstoff-Oxidationskreislauftechnologie , sowie chemische und physikalische Polyurethanschaum-Recyclingtechnologien , unter anderem , kombiniert.

BAKU, Aserbaidschan, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Wanhua Chemical („Wanhua" oder „das Unternehmen"; 600309. SS), stellte auf der COP 29 in Aserbaidschan vom 11. bis 22. November zahlreiche innovative Modelle für eine nachhaltige Transformation und Technologieanwendungen vor , die unter anderem in den Bereichen Energie, Chemie, Haushaltsgeräte und Industrieparks eine kohlenstofffreie Zukunft ermöglichen sollen. Das Unternehmen arbeitete auch mit zusammen, um gemeinsame Herausforderungen in den Bereichen Umweltverschmutzung und globale Erwärmung anzugehen.