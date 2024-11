Dow Jones & NVIDIA: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis

von Sven Weisenhaus

Am Mittwoch hatte ich geschrieben, dass NVIDIA am 8. November in den 128 Jahre alten Dow Jones aufgenommen wurde. Und weil die Aktie einen Anteil am Index von 19,29 % hat, würden nun alle großen US-Indizes am Tropf von NVIDIA hängen, so mein Kommentar dazu.