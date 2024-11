Städtisches Zentrum für Investitionsförderung in Zhoushan Aufbau einer modernen Ocean City Investieren Sie in Zhoushan Win Great Future Ein Bericht des Zhoushan Municipal Investment Promotion Center: Zhoushan liegt am Schnittpunkt der östlichen goldenen Küstenlinie und der goldenen Wasserstraße des Yangtze-Flusses in China und genießt …