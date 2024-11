Bayer AG: Aktienkurs im Sinkflug – Wo bleibt die Trendwende?

Die Bayer AG sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die sich negativ auf die Aktienkurse und die Marktprognosen auswirken. Analysten haben ihre Kursziele für die Bayer-Aktie mehrfach gesenkt, was auf einen gedämpften Geschäftsausblick und anhaltende rechtliche Probleme zurückzuführen ist. Die UBS reduzierte das Kursziel von 30 auf 22 Euro und bezeichnete die Aktie als „Neutral“. Auch Berenberg und Jefferies senkten ihre Kursziele auf 22 Euro, wobei Berenberg auf hohe Schulden und ein schwaches Gewinnwachstum hinwies.

Im dritten Quartal 2023 verzeichnete Bayer einen Nettoverlust von 4,18 Milliarden Euro, während das EBITDA-Ziel um 5 Prozent verfehlt wurde. Der Umsatz fiel von 10,34 Milliarden Euro auf 9,97 Milliarden Euro, was auf Preisrückgänge bei Medikamenten wie Xarelto und Margendruck in der Pharmasparte zurückzuführen ist. In der Agrarsparte wird eine Preissenkung für das Produkt Dicamba erwartet, was den Marktanteil gefährden könnte. Zudem wurden die Umsatzprognosen für 2024 nach unten korrigiert, mit einem erwarteten Rückgang von 1 bis 3 Prozent.